Папа Римский встал и отдал дань уважения памятнику Чингисхана. Фото

CentralAsia (MNG) - В субботу, 2 сентября, в Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Папы Римского с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Кортеж Папы Римского прибыл к Государственному дворцу на главной площади столицы страны, где его встретил президент Монголии.

На площади были вывешены государственные флаги Святого Престола и Монголии, выстроены почетный караул и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.

После взаимных приветствий римского понтифика и монгольского президента, приветствуя высоких гостей, им преподнесла цветы девочка в национальном костюме.

Затем состоялось совместное фотографирование Папы Римского и Хурэлсуха Ухнаа.

После приветственного рапорта командира роты Почетного караула прозвучали Понтификальный гимн Ватикана и гимн Монголии.

Затем Папа Римский и Хурэлсух направились к памятнику Чингисхану, чтобы отдать дань уважения. Там Папа Римский встал с инвалидной коляски и, стоя на ногах, отдал дань уважения Чингисхану.

Затем в Государственном дворце понтифик оставил памятную запись в книге почетных гостей с наилучшими пожеланиями народу Монголии.

После завершения церемонии официальной встречи они перешли в президентскую юрту, предназначенную для встречи высоких гостей, где обсудили вопросы расширения дружественных связей между Монголией и государством Священного Престола, имеющими древние исторические связи.

Также Папа Римский и У.Хурэлсух обсудили углубление сотрудничества в области культуры, образования, науки и гуманитаризма, а также некоторые вопросы международных отношений.

Они взаимно подтвердили важность участия каждой страны в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, опустынивание и деградация окружающей среды. Также они обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках национальных движений «Миллиард деревьев», «Продовольствие и безопасность», «Здоровый монгольский человек».

Исследователи полагают, что официальные отношения между двумя странами начались в 13 веке, когда ханы Монгольской империи обсуждали мировые дела с папами того времени и. Письмо, отправленное Папой Иннокентием IV хану Гуюгу в 1245 году, и его ответ, датируемый 1246 годом, являются ценными источниками свидетельств исторических отношений между двумя странами.

источник: Middle Asian News

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