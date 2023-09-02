Токаев учредил 5 новых министерств и уволил 7 министров

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в рамках которого создаются 5 новых министерств:

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

Министерство транспорта Республики Казахстан;

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Следующий указ главы государства касался отставок министров:

Марат Ахметжанов освобожден от должности главы МВД;

Серик Жумангарин освобожден от должности министра торговли и интеграции;

Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения;

Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития;

Дархан Кыдырали освобожден от должности министра информации и общественного развития;

Асхат Оралов освобожден от должности министра культуры и спорта;

Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов.

Ранее президент реорганизовал свою администрацию.

Должности заместителей руководителя упразднены, учреждены должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям; по экономическим вопросам; по международным вопросам; по правовым вопросам; по вопросам науки и инноваций.

Структура АП выглядит так:

Руководитель администрации президента;

Секретарь Совета безопасности;

Начальник канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы администрации президента.

Кроме того, президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», согласно которому должен быть реорганизован ряд министерств. В частности, речь идет о министерствах экологии, индустрии и инфраструктурного развития, транспорта, промышленности и строительства, информации и общественного развития, культуры и спорта.

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