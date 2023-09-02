Токаев учредил 5 новых министерств и уволил 7 министров

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в рамках которого создаются 5 новых министерств:
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
Министерство транспорта Республики Казахстан;
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;
Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Следующий указ главы государства касался отставок министров:
Марат Ахметжанов освобожден от должности главы МВД;
Серик Жумангарин освобожден от должности министра торговли и интеграции;
Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения;
Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития;
Дархан Кыдырали освобожден от должности министра информации и общественного развития;
Асхат Оралов освобожден от должности министра культуры и спорта;
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов.
Ранее президент реорганизовал свою администрацию.
Должности заместителей руководителя упразднены, учреждены должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям; по экономическим вопросам; по международным вопросам; по правовым вопросам; по вопросам науки и инноваций.
Структура АП выглядит так:
Руководитель администрации президента;
Секретарь Совета безопасности;
Начальник канцелярии президента;
помощники президента;
советники президента;
отделы администрации президента.
Кроме того, президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», согласно которому должен быть реорганизован ряд министерств. В частности, речь идет о министерствах экологии, индустрии и инфраструктурного развития, транспорта, промышленности и строительства, информации и общественного развития, культуры и спорта.