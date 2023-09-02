Токаев назначил новых министров

CentralAsia (KZ) - В субботу 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров, в том числе и для двух новых министерств. Соответствующие документы размещены на сайте Акорды.

Согласно указу, министром вновь созданного Министерства транспорта РК стал Марат Карабаев. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Главой нового Министерства культуры и информации РК назначена Аида Балаева, которая ранее была заместителем руководителя Администрации президента РК.

Президент также назначил министра торговли и интеграции РК. Им стал Арман Шаккалиев, который до этого занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции.

Кроме того, 2 сентября Токаев освободил от должности министра внутренних дел Марата Ахметжанова, назначив на его место Ержана Саденова, который ранее был заместителем министра внутренних дел РК.

Президент также назначил двух заместителей премьер-министра РК. Ими стали Тамара Дуйсенова, которая ранее занимала должность вице-премьера и министра труда и социальной защиты населения, а также Серик Жумангарин, который являлся заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции. И Дуйсенова, и Жумангарин освобождены от ранее занимаемых должностей.

Министром труда и социальной защиты Токаев назначил Светлану Жакупову, освободив ее от ранее занимаемой должности уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Министром туризма и спорта назначен Ермек Маржикпаев, который до этого занимал пост акима Акмолинской области.

В тот же день Токаев назначил Асета Иргалиева помощником президента РК по экономическим вопросам, освободив от ранее занимаемой должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Также распоряжением главы государства назначен советник президента РК. Им стал Ернар Баспаев. Ранее он был заместителем руководителя Администрации президента.

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