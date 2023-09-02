Каскадер на Lada Niva спрыгнул с крыши и упал с высоты 4 этажа, водитель выжил. Видео

CentralAsia (CA) - Российский каскадер Евгений Чеботарев пытался выполнить сложный трюк, решив перепрыгнуть с одного дома на другой на Lada Niva. В результате этого автомобиль упал с высоты 4 этажа. Несмотря на тяжесть аварии, водитель ушел от обломков, получив относительно легкие травмы, сообщает Carscoops.

На видео, загруженном в социальные сети и опубликованном Daily Mail, видно, как белая Lada Niva пытается совершить прыжок между двумя 4-этажными домами. Из-за явных просчетов внедорожнику не хватило места для ускорения на специально изготовленном рампе, чтобы благополучно приземлиться на другую сторону.

Вскоре после старта бросающая вызов гравитации Lada Niva врезалась лобовым стеклом в кирпичную стену соседнего здания и рухнула носом на землю. Съемочная группа с ужасом наблюдала, как водитель, идя на ногах, вылезал из разбитой машины.

После трюка каскадер сообщил в социальных сетях, что получил травмы ног и ступней и был вынужден посетить больницу. Сообщается, что инцидент произошел в Северной Осетии-Алания, недалеко от границы с Грузией.

Это не первый раз, когда Чеботарев попадает в серьезную аварию: два года назад он, как сообщается, сломал позвоночник, пытаясь перепрыгнуть на машине через реку. Его канал на YouTube полон подобных трюков, где он непринужденно перепрыгивает через движущиеся транспортные средства и выполняет различные краш-тесты.