экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Каскадер на Lada Niva спрыгнул с крыши и упал с высоты 4 этажа, водитель выжил. Видео

CentralAsia (CA) -  Российский каскадер Евгений Чеботарев пытался выполнить сложный трюк, решив перепрыгнуть с одного дома на другой на Lada Niva. В результате этого автомобиль упал с высоты 4 этажа. Несмотря на тяжесть аварии, водитель ушел от обломков, получив относительно легкие травмы, сообщает Carscoops.

На видео, загруженном в социальные сети и опубликованном Daily Mail, видно, как белая Lada Niva пытается совершить прыжок между двумя 4-этажными домами. Из-за явных просчетов внедорожнику не хватило места для ускорения на специально изготовленном рампе, чтобы благополучно приземлиться на другую сторону.

Вскоре после старта бросающая вызов гравитации Lada Niva врезалась лобовым стеклом в кирпичную стену соседнего здания и рухнула носом на землю. Съемочная группа с ужасом наблюдала, как водитель, идя на ногах, вылезал из разбитой машины.

После трюка каскадер сообщил в социальных сетях, что получил травмы ног и ступней и был вынужден посетить больницу. Сообщается, что инцидент произошел в Северной Осетии-Алания, недалеко от границы с Грузией.

Это не первый раз, когда Чеботарев попадает в серьезную аварию: два года назад он, как сообщается, сломал позвоночник, пытаясь перепрыгнуть на машине через реку. Его канал на YouTube полон подобных трюков, где он непринужденно перепрыгивает через движущиеся транспортные средства и выполняет различные краш-тесты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com