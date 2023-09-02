Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой

Мохаммед Аль-Файед

CentralAsia (CA) - Миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Он был родом из Египта, но больше 60 лет прожил в Великобритании. Бывший владелец английского футбольного клуба Fulham и универмага Harrods, его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой и погиб с ней в автокатастрофе в 1997 году, сообщает Associated Press.

Мохаммед Аль-Файед «мирно умер от старости» 30 августа, говорится в заявлении семьи. «Он прожил долгую и полноценную жизнь на пенсии в окружении своих близких»,— отмечается в сообщении.

Мохаммед Аль-Файед был убежден, что Доди и Диана были убиты в результате заговора, организованного принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II. По его мнению, королевской семье не нравилось, что Диана встречалась с египтянином, и семья не хотела, чтобы принцесса вышла замуж за мусульманина. Британские следователи пришли к выводу, что пара погибла из-за неосторожных действий водителя и папарацци, которые преследовали машину.

Мухаммед Аль-Файед родился 27 января 1929 года в Александрии. Переехал в Лондон в 1960-х годах. По данным The Sunday Times Rich List, состояние семьи умершего составляет £1,7 млрд (104 место).