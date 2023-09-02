КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

CentralAsia (CA) - Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пхеньян пока это никак не комментировал.

Пуск состоялся около 4:00 2 сентября по местному времени. Характеристики ракет не приводятся. Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США».

Агентство «Рёнхап» отмечает, что пуски произошли спустя несколько дней после совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Пхеньян расценивал их как репетицию вторжения.