экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Фото

CentralAsia (UZ) -  ⁷Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти первого президента, возложив цветы к его могиле, сообщила пресс-служба главы государства.

Были прочитаны аяты из Корана и дуа.

«Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил независимость Узбекистана, восстановил государственность, в трудный период нашей истории сохранил стабильность и обеспечил интересы нашего народа… Наш народ, который почитает своих выдающихся сынов, с уважением вспоминает имя первого президента. Эта церемония поминовения также является данью памяти ушедшим и примером для подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.

1 сентября Узбекистан отметил 32-ю годовщину независимости.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com