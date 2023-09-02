Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Фото

CentralAsia (UZ) - ⁷Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти первого президента, возложив цветы к его могиле, сообщила пресс-служба главы государства.

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«Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил независимость Узбекистана, восстановил государственность, в трудный период нашей истории сохранил стабильность и обеспечил интересы нашего народа… Наш народ, который почитает своих выдающихся сынов, с уважением вспоминает имя первого президента. Эта церемония поминовения также является данью памяти ушедшим и примером для подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.

1 сентября Узбекистан отметил 32-ю годовщину независимости.