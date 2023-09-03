Папа начал визит в Монголию с похвалы за религиозную свободу в стране, начиная со времен Чингисхана

CentralAsia (MNG) - Папа заявил, что хочет, чтобы мир вернулся к миру, как это было во время Pax Mongolica.

Папа Франциск в субботу высоко оценил традицию свободы вероисповедания в Монголии, восходящую к временам ее основателя Чингисхана, открывая первый в истории папский визит в азиатскую страну призывом к миру и прекращению «коварной угрозы коррупции».

Франциск встретился с президентом Хурэлсухом Ухнаа в традиционном монгольском гэре, или круглой юрте, установленном внутри государственного дворца, и написал в гостевой книге сообщение о том, что он посещает Монголию, «страну молодую и древнюю, современную и богатую традициями», как паломник мира.

Франциск посещает Монголию, чтобы послужить ее крошечной католической общине, насчитывающей 1450 человек, и совершить дипломатический набег в регион, где у Святого Престола уже давно были непростые отношения, с Россией на севере и Китаем на юге.

Хотя христианство присутствовало в регионе на протяжении сотен лет, католическая церковь санкционировала присутствие в Монголии только с 1992 года, после того как страна отказалась от союзного с Советским Союзом коммунистического правительства и закрепила свободу вероисповедания в своей конституции.

В своем выступлении Франциск высоко оценил традицию религиозной свободы в Монголии, отметив, что такая терпимость существовала даже в период обширной экспансии Монгольской империи на большую часть мира. На пике своего развития империя простиралась на запад до Венгрии и стала крупнейшей континентальной империей в мировой истории. В настоящее время страна, не имеющая выхода к морю, зажатая между Россией и Китаем, в подавляющем большинстве является буддистской и имеет традиционные связи с ведущими ламами Тибета, включая Далай-ламу.

«Тот факт, что империя могла на протяжении веков охватывать такие далекие и разнообразные земли, свидетельствует о замечательной способности ваших предков, чтобы признать выдающиеся качества народов, проживающих на его огромной территории, и поставить эти качества на службу общему развитию», — сказал Франциск президенту, дипломатам и культурным деятелям в своем выступлении в Государственном дворце.

«Эту модель следует ценить и повторно предлагать в наши дни», — сказал он.

Ссылаясь на период относительной политической стабильности 13-го века в Монгольской империи, который позволил процветать торговле и путешествиям, Франциск призвал к тому, чтобы такой период братства и мира укоренился сегодня.

«Пусть небо даст, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, произошло восстановление, при уважении международных законов, к состоянию того, что когда-то было Рax Мongolica, то есть к отсутствию конфликтов», — сказал он.

Хурэлсух также упомянул в своем выступлении «Рax Мongolica», заявив, что тот же дух по-прежнему руководит усилиями Монголии стать мирным, многосторонним игроком на мировой арене.

«Достижения Рax Мongolica создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, бережного отношения к ценностям и самобытности друг друга, создания условий для мирного сосуществования различных цивилизаций», — сказал он.

Франциск отметил, что он передает президенту заверенную копию письма, которое тогдашний правитель Монгольской империи Гуюк-хан написал Папе Иннокентию IV в 1246 году после того, как понтифик отправил эмиссаров на восток, стремясь понять намерения стремительно развивающейся империи.

Согласно переведенной копии письма, воспроизведенной в книге «Монгольская миссия» 1955 года, Гуюк указал, что не понимает просьбы Папы о том, чтобы он обратился в христианство, и настаивал на том, что Бог был на его стороне, приказывая своим войскам побеждать.

«Хотя ты также говоришь, что я должен стать трепетным христианином-несторианцем, поклоняться Богу и быть аскетом, но откуда ты знаешь, кого Бог освобождает, на самом деле кого Он милует?» он написал, согласно переводу. «От восхода солнца до его захода все земли были подвластны мне. Кто мог сделать это вопреки повелению Бога?»

В своем выступлении Франциск также высоко оценил усилия Монголии по заботе об окружающей среде. Обширная страна, не имеющая выхода к морю, исторически страдавшая от экстремальных погодных условий, считается одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций, в стране уже наблюдалось повышение средней температуры на 2,1 градуса по Цельсию (3,8 градуса по Фаренгейту) за последние 70 лет, и, по оценкам Программы развития Организации Объединенных Наций, 77% ее земель деградировали из-за чрезмерного выпаса скота и изменения климата.

Монголия собирается принять конференцию ООН по опустыниванию в 2026 году и начала кампанию по посадке 1 миллиарда деревьев в своих обширных степях и горах лугов.

«Вы помогаете нам ценить и тщательно культивировать то, что мы, христиане, считаем творением Бога, плодом Его милосердного замысла, а также бороться с последствиями человеческого опустошения с помощью культуры заботы и предусмотрительности, отраженной в ответственной экологической политике», — сказал Фрэнсис.

Папа, однако, отметил необходимость борьбы с коррупцией, очевидно, имея в виду скандал вокруг торговли Монголии с Китаем, связанный с предполагаемой кражей 385 000 тонн угля. В декабре сотни людей выдержали морозы в столице в знак протеста против скандала.

«Коррупция — это плод утилитарного и беспринципного менталитета, который привел к обнищанию целых стран», — сказал он. «Это признак видения, которое не смотрит в небо и бежит от обширных горизонтов братства, становясь вместо этого замкнутым в себе». и озабочен только своими интересами».

Он сказал, что религии, в частности, могут служить защитой от «коварной угрозы коррупции, которая фактически представляет собой серьезную угрозу для развития любого человеческого сообщества».

Правительство Монголии объявило 2023 год «годом борьбы с коррупцией» и заявляет, что реализует план из пяти частей, основанный на Transparency International, глобальной организации по борьбе с коррупцией, которая в прошлом году поставила Монголию на 116-е место в своем индексе восприятия коррупции.

Позже в субботу Франциск должен был встретиться со священниками и миссионерами, которые заботятся о крошечной католической общине страны, в столичном соборе Святых Петра и Павла.

автор: Николь Уинфилд Associated Press

перевод: Татар С.Майдар

источник: Middle Asian News

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