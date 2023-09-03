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Президент Нигерии отозвал послов из всех стран

CentralAsia (CA) -  Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов республики со всего мира. Решение принято после анализа ситуации в нигерийских дипмиссиях.

Информация об отзыве послов опубликована на странице администрации президента в соцсети X. Отмечается, что президент намерен обеспечить эффективность и качество предоставления услуг в консульствах и посольствах гражданам, резидентам и потенциальным гостям.

Решение вступило в силу 2 сентября. Оно не распространяется на постпредов при ООН в Нью-Йорке и Женеве, так как с 19 сентября будет проходить сессия Генассамблеи ООН.

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