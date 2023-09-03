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Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца

CentralAsia (CA) -  Индия успешно запустила миссию Aditya L1. Космическая станция по изучению Солнца Aditya L1 вышла на орбиту Земли, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Запуск Aditya L1 ракетой PSLV-C57 прошёл успешно. Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 Солнце-Земля», – говорится в сообщении ISRO.

Станции Aditya-L1 потребуется 125 дней, чтобы достичь конечного пункта назначения – гало-орбиты вокруг точки L1 на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Именно на этом расстоянии наблюдение за Солнцем удобнее всего, так как там не бывает солнечных затмений.

При помощи станции учёные будут наблюдать за хромосферой и солнечным излучением в различных спектрах и самыми внешними слоями солнечной атмосферы (короны). На станции установлен солнечный ультрафиолетовый телескоп, на разработку которого ушло более десяти лет.

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