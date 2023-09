Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца

CentralAsia (CA) - Индия успешно запустила миссию Aditya L1. Космическая станция по изучению Солнца Aditya L1 вышла на орбиту Земли, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Запуск Aditya L1 ракетой PSLV-C57 прошёл успешно. Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 Солнце-Земля», – говорится в сообщении ISRO.

Aditya-L1 started generating the power.

The solar panels are deployed.



The first EarthBound firing to raise the orbit is scheduled for September 3, 2023, around 11:45 Hrs. IST pic.twitter.com/AObqoCUE8I