Папа Франциск совершил историческую поездку в Монголию

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск (87 лет, фото) стал первым папой в истории, ступившим на землю Монголии в пятницу (по местному времени), сообщили Reuters и другие СМИ. Этот визит является первым визитом Папы за 2000-летнюю историю христианства в Монголию, преимущественно буддистскую страну, где католики составляют лишь около 1% (около 1450 человек) населения.

«Мы должны ответить на коварную угрозу коррупции», — сказал Папа в своей первой речи в столице Улан-Баторе, предупредив, что коррупция является «плодом утилитарного и беспринципного менталитета, который привел к обеднению целых стран».

Многие считают, что Китай является конечной целью визита Папы в страну, используя Монголию, которая социально и экономически зависит от Китая, в качестве трамплина для попыток улучшить отношения с Китаем, который враждебно относится к католической религии. Китай, в котором, по оценкам, проживает до 12 миллионов католиков, не имеет официальных дипломатических отношений с Ватиканом.

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