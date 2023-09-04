Продолжается торгово-инвестиционный форум Монголия-Китай-Россия

CentralAsia (MNG) - Международный торгово-инвестиционный форум и выставка, направленные на активизацию регионального сотрудничества по экономическому коридору Монголии, Китая и России, проходит с 30 августа по 3 сентября в Международном конгрессно-выставочном центре Эрээн-хото Автономного района Внутренняя Монголия Народного Китайская Народная Республика.

Этот Форум, организованный по теме «Давайте делиться возможностями, искать общее развитие и вместе создавать процветание», преследует следующие цели:

- Улучшить трансграничный транспортный потенциал Монголии, Китая и России,

- Приграничное туристическое сотрудничество и обмен,

- Торговля и обмен полезными ископаемыми между Монголией, Китаем и Россией,

- Производство сельскохозяйственной продукции в Монголии, Китае и России.

Форум, который проводится в Эрээн-хоте в 11-й раз, организуется после четырехлетнего перерыва из-за последствий пандемии.

С монгольской стороны - член Великого Государственного Хурала, председатель Постоянной комиссии по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Б. Саранчимэг, статс-секретарь Министерства продовольствия и сельского хозяйства С. Батболд, руководитель Агентства малого и среднего предпринимательства Я.Эрдэнэсайхан, В мероприятии принимают участие председатель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Т.Дуурэн, представители иммиграционной службы, губернаторы приграничных аймаков, сектора малого и среднего бизнеса, всего около 100 делегатов.

Компании и предприниматели трех стран рекламируют свою продукцию в семи разделах выставки автомобилей, тяжелой техники и продуктов питания на 500 выставочных стендах.

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