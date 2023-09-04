Новый учебный год в Монголии: более 75 тысяч детей пошли в первый класс

CentralAsia (MNG) - 1 сентября первый урок общеобразовательных школ в новом учебном году начнется с видеоурока президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа на тему «Хархорум – столица мира».

В 2023-2024 учебном году в первый класс по всей стране пойдут 75 100 детей. В этом году в общеобразовательных школах будут учиться 781 тысяча детей, что на 35 тысяч больше, чем в прошлом году. В системе профессионального образования будут обучаться около 40 000 подростков и будут зачислены 22 000 новых подростков. В высших учебных заведениях будут учиться 147 тысяч молодых людей, а 25 тысяч молодых людей поступят в институты и университеты.

Помимо узаконивания начала и окончания занятий в дошкольных учреждениях и средних школах, количество учебных дней в течение учебного года было установлено на уровне 170-185 дней в соответствии с международными стандартами. После утверждения четырехчленной структуры официальное письмо о плане обучения было разослано всем аймакам. График учебной программы не изменился, а были приняты правила, позволяющие школам самостоятельно определять экзаменационные недели, вопросы, связанные с праздничными днями, а также уделять больше времени развитию и защите детей.

В этом учебном году в дошкольных учреждениях – детских садах – предварительно зарегистрировано 302 тысячи детей. В ближайшее время будет организован второй тур регистрации в столичные детские сады, однако, по оценкам, в них будет зачислено более 71 000 новых детей.

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