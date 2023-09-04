Монголия намерена развивать сотрудничество с Китаем, — Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Монголия готова расширять сотрудничество в целях развития с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI) и Глобальной инициативы развития (GDI), заявил в пятницу премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Оюун-Эрдэнэ сделал это заявление во время встречи с Ло Чжаохуэй, главой Китайского агентства по международному сотрудничеству в области развития (CIDCA), в столице Монголии Улан-Баторе.

Выразив благодарность китайскому правительству за долгосрочную помощь и поддержку экономического развития Монголии и жизнеобеспечения народа, Оюун-Эрдэнэ заявил, что Монголия готова к дальнейшему сотрудничеству с Китаем в рамках BRI и GDI в сфере торговли, портового строительства. , предотвращение и борьба с опустыниванием, культурные и спортивные обмены, борьба с загрязнением окружающей среды, улучшение условий жизни людей, подготовка кадров и другие области, а также совместно действовать в соответствии с важным консенсусом, достигнутым главами государств двух стран.

Со своей стороны, Ло Чжаохуэй заявил, что визит китайской делегации в Монголию направлен на то, чтобы поднять всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами на более высокий уровень, углубить взаимное сотрудничество в целях развития и продвинуть ряд важных проектов сотрудничества, особенно национальную кампанию по посадке деревьев Монголии, получившую название «Миллиард деревьев», чтобы принести больше пользы двум народам.

В тот же день CIDCA, Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ Китая и Министерство иностранных дел Китая провели переговоры с профильными ведомствами Монголии. Обе стороны подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве и провели церемонию открытия Китайско-монгольского центра сотрудничества по предотвращению и борьбе с опустыниванием.

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