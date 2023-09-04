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Монголия и Китай открывают совместный центр по борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) -  В пятницу здесь открылся Центр сотрудничества Монголии и Китая по предотвращению и борьбе с опустыниванием.

Центр будет служить важной платформой для осуществления совместных усилий по предотвращению и борьбе с опустыниванием в рамках поддержки Китаем кампании по облесению Монголии «Миллиард деревьев».

План сотрудничества также будет включать помощь Китая в строительстве демонстрационных зон экологической защиты и восстановления в Монголии, продвижение передовых китайских технологий в области облесения и предотвращения и борьбы с опустыниванием, создание станций мониторинга в районах пустыни Гоби, а также укрепление сотрудничества в области мониторинга песчаных бурь и раннего предупреждения.

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