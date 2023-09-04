Mercer On Mission предоставляет летний лагерь в Монголии

CentralAsia (MNG) - Этим летом в течение двух недель 70 уязвимых и маргинализированных детей бежали от трудных реалий своей жизни в Улан-Баторе, Монголия, чтобы посетить лагерь повышения квалификации, который преподают студенты Университета Мерсер в рамках программы «Mercer On Mission».

Студенты преподавали английский язык; здоровье; устойчивость; а также концепции науки, техники, инженерии и математики для детей в возрасте от 8 до 16 лет в сотрудничестве с местным заповедником «Нарны хуухдууд» (Children of the Peak Sanctuary).

Программа Mercer показала детям, что образование доступно и увлекательно, а также затронула такие темы, как устойчивое развитие, половое созревание и профилактика заболеваний, передающихся половым путем, которые часто упускаются из виду в течение учебного года.

Помимо лагеря обогащения, команда Mercer On Mission опросила жителей для оценки потребностей сообщества, чтобы выяснить, какие, по их мнению, самые большие проблемы со здоровьем, с которыми сталкивается сообщество. В общей сложности студенты и преподаватели Mercer провели в Монголии три недели.

Команда Mercer On Mission также совершила 12-часовую поездку на поезде в Шаамар, город в северной части страны, где студенты участвовали в строительстве юрты и сельскохозяйственных работах, а также посетили местные семьи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения