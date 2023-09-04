Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова. Названа фамилия преемника

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет заменить министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении 3 сентября.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - заявил президент.

По словам Зеленского, Верховная рада должна проголосовать за это назначение на предстоящей неделе.

Когда именно в украинский парламент будет внесена кандидатура Рустема Умерова, пока не уточняется. Умеров ранее был советником Мустафы Джемилева — главы «Меджлиса крымско-татарстого народа» и входил в делегацию Украины по переговорам с Россией весной прошлого года.

По информации украинского парламентария Алексея Гончаренко, после отставки с поста министра обороны Алексей Резников с большой вероятностью будет назначен послом Украины в Великобритании.

Резников возглавлял украинское военное ведомство с ноября 2021 года. До этого был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре громкого коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. На этом фоне в отставку подал отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ замминистра Вячеслав Шаповалов. Вслед за ним полномочия сложили замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.