Председатель Национальной ассамблеи Лаоса г-н Фомвихан посетит с официальным визитом Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению спикера Государственного Великого Хурала Монголии Занданшатара Гомбожава спикер Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсомфон Фомвихан посетит Монголию с официальным визитом с 7 по 10 сентября 2023 года.

Этот визит представляет собой визит в Монголию спустя 11 лет на уровне Председателя Национального собрания Лаоса, и он уникален тем, что знаменует начало новых шестидесяти лет отношений и сотрудничества между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республики. Кроме того, для Монголии важно продолжать получать поддержку Лаоса, когда она станет партнером по диалогу АСЕАН и присоединится к региональным процессам, таким как АТЭС.

В рамках визита спикер Государственного Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав планирует провести официальные переговоры со Спикером Национального Собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом, а Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа планирует принять и встретиться со спикером Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики.

В ходе встречи и диалога планируется расширить дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Лаосом, в том числе межпарламентское сотрудничество, укрепить сотрудничество на международной арене, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

С момента установления дипломатических отношений в 1962 году эти две страны взаимно организовали государственные визиты на высоком уровне, установили дружеские отношения, а также расширили и развили сотрудничество во многих областях, таких как торговля, экономика, культура и гуманитарная деятельность.

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