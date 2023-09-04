Принц Саудовской Аравии и член правительства посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению администрации президента и министра иностранных дел Монголии принц Саудовской Аравии, член правительства Королевства Саудовская Аравия, государственный министр Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдель Азиз Аль Сауд посетит с официальным визитом в Монголию с 4 сентября.

В ходе визита он встретится с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, председателем администрации президента Содбаатаром Янгугом, министром иностранных дел г-жой Батцэцэг Батмөнх, министром окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, а также обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между две страны.

Впервые с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в феврале 2007 года принц королевской семьи Саудовской Аравии, член правительства и государственный министр собирается совершить официальный визит в Монголию. Это особый визит и событие в отношениях между двумя странами.

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