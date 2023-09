The Washington Post назвала причину лесных пожаров на Гавайях

CentralAsia (CA) - Причиной распространения лесных пожаров, уничтоживших город Лахайна на Гавайях, стала халатность местных властей. Такую причину назвало издание The Washington Post со ссылкой на расследование и местных экспертов.

Холмы над историческим центром города Лахайна некогда были окружены остатками плантаций сахарного тростника, последние из них закрыли в 1999 году. Без должного ухода растения адаптировались к местному климату и распространились по окрестностям, приблизившись вплотную к жилым домам.

«Город был фактически окружен пороховой бочкой, готовой взорваться от искры», — сказал профессор пирогеографии и пожароведения в Университете Тасмании Дэвид Боумен.

При этом распространение инвазивной сухой растительности стало не единственным фактором. Департамент земельных и природных ресурсов Гавайев ранее обращал внимание властей на недостаточную подготовку к чрезвычайным ситуациям, изношенность электросетей и нехватку воды для тушения пожаров.

«Я вижу, как люди говорят: «Ну, мы и понятия не имели, что такое может произойти на Гавайях». Мы все знали, что пожар произойдет, но мы не предпринимали достаточных шагов, чтобы уменьшить его риски», — заявил член правления Гавайской организации по борьбе с лесными пожарами Марк Торн.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин признал неспособность правительства уделить первоочередное внимание противопожарной защите земель еще в январе. Он назвал причиной распространения пожаров невозможность властей бороться с огнем и минимальное финансирование на ликвидацию ЧС.

Лесной пожар начался 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100.

Местные власти оценили восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров в 5,52 миллиарда долларов. В результате пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой, были повреждены или уничтожены 86% жилых зданий — в общей сложности 2170 строений.

После пожара местные власти решили временно запретить продажу любой собственности, пострадавшей в результате пожаров. Такую меру объяснили необходимостью, чтобы исторически ценный город не попал в руки девелоперов, а жители не покинули его навсегда.

