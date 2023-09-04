В Турции из-за сильных ливней затопило город на побережье Черного моря. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 10:28, 04 сентября 2023
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- Обновлено: 10:31, 04 сентября 2023
CentralAsia (CA) - На севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря. Об этом сообщает CNN Turk.
Сильный дождь начался вечером 2 сентября. В результате ливня были затоплены улицы в центральной части города, оказались подтопленными некоторые дома на первых этажах.
Из-за затопленных дорог водителям было трудно передвигаться на автомобилях.
Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики начали открывать канализационные люки, чтобы туда стекала вода.
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