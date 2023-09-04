В Турции из-за сильных ливней затопило город на побережье Черного моря. Видео

CentralAsia (CA) - На севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря. Об этом сообщает CNN Turk.

Сильный дождь начался вечером 2 сентября. В результате ливня были затоплены улицы в центральной части города, оказались подтопленными некоторые дома на первых этажах.

Из-за затопленных дорог водителям было трудно передвигаться на автомобилях.

Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики начали открывать канализационные люки, чтобы туда стекала вода.