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В Турции из-за сильных ливней затопило город на побережье Черного моря. Видео

CentralAsia (CA) -  На севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря. Об этом сообщает CNN Turk.

Сильный дождь начался вечером 2 сентября. В результате ливня были затоплены улицы в центральной части города, оказались подтопленными некоторые дома на первых этажах.

Из-за затопленных дорог водителям было трудно передвигаться на автомобилях.

Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики начали открывать канализационные люки, чтобы туда стекала вода.

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