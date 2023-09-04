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В Казахстане сменили главу Нацбанка
Пирматов Галымжан, Тимур Сулейменов
Пирматов Галымжан, Тимур Сулейменов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Новым председателем Нацбанка Казахстана стал Тимур Сулейменов. Его кандидатуру внёс на рассмотрение сената президент. Верхняя палата парламента согласовала кандидатуру Сулейменова.

Тимур Сулейменов с января 2022 года работал первым заместителем руководителя Администрации президента РК. Ранее работал помощником президента, заместителем председателя Нацбанка, министром национальной экономики.

Галымжан Пирматов возглавил Нацбанк 3 февраля 2022 года. До этого работал председателем правления АО «НАК «Казатомпром», был заместителем председателя Нацбанка, президентом компании Cameco Kazakhstan, вице-министром экономики и бюджетного планирования РК.

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