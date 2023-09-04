В Казахстане заблокировали сайт бюро Минторга США

CentralAsia (KZ) - В Казахстане заблокировали сайт Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Соответствующая информация появилась 3 сентября в ряде казахстанских СМИ.

При проверке ресурса на официальном сайте Министерства культуры и информации РК появляется сообщение о том, что сайт заблокирован за «распространение заведомо ложной информации».

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана, сайт был заблокирован за фишинговую активность. «По 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним», — заявил официальный представитель ведомства Нурбек Амиша.

При этом он подчеркнул, что распространяющиеся в СМИ и социальных медиа утверждения о том, что причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций, не соответствуют действительности.

Амиша не исключил, что после дополнительной проверки доступ к сайту может быть восстановлен.

В поиске по тегу «Kazakhstan» на сайте Бюро промышленности и безопасности Минторга США можно найти отчет Министерства финансов США от 27 апреля о том, что в Казахстане работала делегация с участием представителя Минторга. Ее участники обсуждали меры обеспечения санкций против России. «...В условиях возросших усилий России по незаконным закупкам материалов для ее военно-промышленного комплекса, делегации обсудили потоки товаров двойного назначения, вызывающие серьезную озабоченность, и призвали проявлять бдительность в отношении роста попыток уклонения от уплаты налогов», — указывалось в сообщении.

Предписание казахстанского уполномоченного органа о блокировке сайта Бюро также датируется 27 апреля текущего года.

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