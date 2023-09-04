Британские власти раскрыли данные о недвижимости дочери и зятя Назарбаева стоимостью $71 млн, - The Times

CentralAsia (KZ) - Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, зарегистрированной в Лондоне через офшорные компании, пишет газета The Times. Общая стоимость активов, о которых идет речь, оценивается 71 млн долларов.

В частности, указано, что Дариге Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана, принадлежат две квартиры в Челси общей стоимостью 31 млн фунтов стерлингов и дом в Хайгейте, на севере Лондона, стоимостью 9,3 млн фунтов стерлингов. Недвижимость зарегистрирована на офшорные компании Tropicana Assets Foundation и Villa Magna Foundation, базирующиеся в Панаме.

В публикации упоминается также зять Назарбаева Тимур Кулибаев, который в 2007 году приобрел у принца Эндрю дом в Саннингхилл парк (Sunninghill Park) в Беркшире за 15 млн фунтов стерлингов. Кулибаев является владельцем малоэтажного дома (мьюза) стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов в шаговой доступности от Гайд-парка. Он был приобретен через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева не ответили на запросы The Times о комментарии. В компании Schillings, которая представляет интересы Тимура Кулибаева, заявили, что он «является успешным независимым бизнесменом, который законно и прозрачно в течение 35 лет накопил свое состояние».

Информация о лондонской недвижимости, принадлежащей семье бывшего казахстанского лидера через офшоры, стала достоянием общественности благодаря публичному реестру бенефициарных владельцев иностранных компаний, который ведут британские власти.

The Times подготовило свою статью на основе данных из этого реестра, которые ранее не разглашались. В публикации упоминается также недвижимость семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и активы Изабель душ Сантуш, дочери экс-президента Анголы, которая ранее входила в рейтинг миллиардеров Африки по версии Forbes.

Идею создания реестра, как инструмента для борьбы с отмыванием денег, озвучил еще в 2016 году тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон. Однако соответствующий законопроект был принят лишь весной 2022 года на фоне обострения российско-украинского конфликта.

К настоящему моменту, как пишет The Daily Mail, в реестре зарегистрировались около 29 тыс. иностранных компаний. Однако еще более 5 тыс. не раскрывают своего конечного владельца, поскольку являются трастами. The Times в своей публикации также упоминает о подобной лазейке в законе.

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