Минобороны РФ заявило об уничтоженных в Черном море украинских катерах

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CentralAsia (CA) - Российские военные сообщают, что в ночь на 4 сентября в северо-западной части акватории Черного моря уничтожили четыре катера ВСУ.

«Четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут», заявили в Минобороны РФ, были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота.

Также в ночь на 4 сентября, объявило Минобороны РФ, «дежурные средства ПВО» сбили украинские беспилотники: над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над Курской областью. Подробности, в том числе количество дронов, российское военное ведомство не уточнило.

Катера серии Willard Sea Force имеют несколько модификаций — от маломощной лодки, вмещающей до шести человек, до 12-метровой модели Sea Force 1000, вмещающей до 26 человек. Фактически, это надувные лодки, оснащенные одним или двумя двигателями и водометами.