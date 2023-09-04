ВСУ на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении, - Минобороны Украины

- Азия и мир, политика
- 15:06, 04 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении. В общей сложности освобождены 47 кв. км под Бахмутом. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области», - написала Маляр.
Также она отметила, что в районе Клещеевки есть определенные успехи.
«На Купянском направлении наши силы обороны отбивают по несколько вражеских атак в день и не дают врагу продвигаться вперед, количество обстрелов со стороны россиян остается высоким», - сообщила замминистра.
По ее словам, на Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск.
А на Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пытаются наступать с целью улучшения своего тактического положения.