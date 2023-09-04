Министр обороны Украины Резников подал в отставку

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. О том, что министр покинет пост, ранее объявил президент Владимир Зеленский.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал Резников в соцсети Х. К своему посту он приложил фотографию самого заявления.

В своем заявлении Резников заявил, что «за 550 дней полномасштабной войны освобождено более 50% оккупированных Россией территорий Украины».

По словам Резникова, за 22 месяца на посту министра обороны он выполнил ключевые задачи, которые были возложены на него.

Среди достижений министр назвал получение оружия от партнеров и сближение с НАТО, проведение «реформ в сфере закупок» и внедрение «автоматизированных систем управления войсками».

На должность министра обороны вместо Резникова планируют на этой неделе назначить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества.

В Верховную Раду уже поступило заявление от Рустема Умерова об увольнении с должности главы ФГИ.

Алексей Резников возглавлял военное ведомство с ноября 2021 года. До этого был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).