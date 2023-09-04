В Казахстане ожидается мокрый снег и похолодание до +2 градусов, - синоптики

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 5-7 сентября сохраняется дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана 5 сентября прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны ночью и утром туман.

Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре республики ночью в пределах +2+10 градусов, днем немного потеплеет – до +10+20 градусов.

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