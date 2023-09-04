ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом, - Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины будут использовать беспилотник SAKER SCOUT с искусственным интеллектом - Минобороны страны допустило БПЛА к эксплуатации, сообщается на сайте ведомства.

«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага.

Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы», - сообщает украинское оборонное ведомство.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Дальность полета - до 10 км.

Дрон может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

Также он может использовать инерциальную систему наведения, что повышает устойчивость к средствам РЭБ.

Интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта».