ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом, - Минобороны Украины

- Азия и мир, политика
- 16:37, 04 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины будут использовать беспилотник SAKER SCOUT с искусственным интеллектом - Минобороны страны допустило БПЛА к эксплуатации, сообщается на сайте ведомства.
«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага.
Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы», - сообщает украинское оборонное ведомство.
В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.
Дальность полета - до 10 км.
Дрон может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.
Также он может использовать инерциальную систему наведения, что повышает устойчивость к средствам РЭБ.
Интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта».