Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерновой сделке и Украине

- Азия и мир, политика
- 17:06, 04 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает «КоммесантЪ».
Путин в ходе переговоров с турецким коллегой заявил, что российская сторона открыта для переговоров по вопросу возобновления зерновой сделки. Россия прекратила участие в продовольственном соглашении с 18 июля.
«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом»,— сказал российский лидер.
Переговоры в расширенном составе проводят в корпусе «Империал» санатория «Русь».
«Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной»,— добавил российский президент.
Эрдоган сказал, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки. Он также заявил о важности перехода на национальные валюты. По его словам, Турция и Россия движутся к цели достичь товарооборот на уровне $100 млрд.
Источники турецкой газеты Milliyet сообщали, что Эрдоган предложит российском президенту посредничество по Украине. TRT Haber писал, что лидеры двух стран обсудят обмен военнопленными между Москвой и Киевом.
СМИ также называли важной темой вопрос возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля. Москва продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.