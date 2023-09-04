Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерновой сделке и Украине

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает «КоммесантЪ».

Путин в ходе переговоров с турецким коллегой заявил, что российская сторона открыта для переговоров по вопросу возобновления зерновой сделки. Россия прекратила участие в продовольственном соглашении с 18 июля.

«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом»,— сказал российский лидер.

Переговоры в расширенном составе проводят в корпусе «Империал» санатория «Русь».

«Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной»,— добавил российский президент.

Эрдоган сказал, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки. Он также заявил о важности перехода на национальные валюты. По его словам, Турция и Россия движутся к цели достичь товарооборот на уровне $100 млрд.

Источники турецкой газеты Milliyet сообщали, что Эрдоган предложит российском президенту посредничество по Украине. TRT Haber писал, что лидеры двух стран обсудят обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

СМИ также называли важной темой вопрос возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля. Москва продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.