В шведском Мальмё прошли беспорядки из-за сожжения Корана. Видео

CentralAsia (CA) - В шведском Мальмё после акции с сожжением Корана произошли беспорядки, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Вчера, 3 сентября, иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана в Мальмё. По данным полиции, 37-летний Момика сжег Коран на улице Вернхемсторгет около 14:00 по местному времени. Действия мужчины привлекло внимание около 200 человек, один из них пытался их пресечь, однако полицейские задержали нападавшего. В ходе акции были задержаны три человека.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırısı sonrası isyan çıktı



İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış bunlardan da 3 kişi… pic.twitter.com/I6n5GMYXVi — Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) September 3, 2023

Полиция Мальмё заявила, что стражей порядка забросали камнями и подожгли десятки автомобилей, охарактеризовав события, начавшиеся в воскресенье и продолжавшиеся всю ночь, как «жестокие беспорядки».

Riots break out in the Swedish city of Malmö in response to the continued allowance of burning the Quran pic.twitter.com/5hk6MQDg74 — Informer (@X_Informer_X) September 4, 2023

В последнее время в Швеции неоднократно проводились акции протеста, участники которых сжигали Кораны, что вызывало неприятие со стороны мусульманского сообщества и представителей властей мусульманских стран. В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.