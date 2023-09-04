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В шведском Мальмё прошли беспорядки из-за сожжения Корана. Видео

CentralAsia (CA) -  В шведском Мальмё после акции с сожжением Корана произошли беспорядки, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Вчера, 3 сентября, иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана в Мальмё. По данным полиции, 37-летний Момика сжег Коран на улице Вернхемсторгет около 14:00 по местному времени. Действия мужчины привлекло внимание около 200 человек, один из них пытался их пресечь, однако полицейские задержали нападавшего. В ходе акции были задержаны три человека.

Полиция Мальмё заявила, что стражей порядка забросали камнями и подожгли десятки автомобилей, охарактеризовав события, начавшиеся в воскресенье и продолжавшиеся всю ночь, как «жестокие беспорядки».

В последнее время в Швеции неоднократно проводились акции протеста, участники которых сжигали Кораны, что вызывало неприятие со стороны мусульманского сообщества и представителей властей мусульманских стран. В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

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