В шведском Мальмё прошли беспорядки из-за сожжения Корана. Видео

CentralAsia (CA) - В шведском Мальмё после акции с сожжением Корана произошли беспорядки, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Вчера, 3 сентября, иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана в Мальмё. По данным полиции, 37-летний Момика сжег Коран на улице Вернхемсторгет около 14:00 по местному времени. Действия мужчины привлекло внимание около 200 человек, один из них пытался их пресечь, однако полицейские задержали нападавшего. В ходе акции были задержаны три человека.

Полиция Мальмё заявила, что стражей порядка забросали камнями и подожгли десятки автомобилей, охарактеризовав события, начавшиеся в воскресенье и продолжавшиеся всю ночь, как «жестокие беспорядки».

Riots break out in the Swedish city of Malmö in response to the continued allowance of burning the Quran pic.twitter.com/5hk6MQDg74