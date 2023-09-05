Принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Государственный министр и член Совета министров Королевства Саудовская Аравия Его Королевское Высочество принц Турки бин Мухаммад бин Фахд Аль Сауд находится с официальным визитом в Монголии 4-7 сентября по приглашению руководителя офиса президента Содбаатара Янгуга.

В ходе визита он встретится с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, председателем администрации президента Содбаатаром Янгугом, министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, министром окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, а также обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между две страны.

Обе стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как развитие будущих отношений и сотрудничества между двумя странами, сотрудничество в области окружающей среды и изменения климата.

Турки ибн Мухаммед ибн Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (араб. تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود‎; род. 5 октября 1979, Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — саудовский государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии с 27 сентября 2022 года. Старший сын Мухаммеда, сына короля Фахда.

Принц Турки является председателем компании TAALEM Educational Services Company. Также является заместителем председателя компании Amiantit в Саудовской Аравии, которая была основана в 1968 году и имеет штаб-квартиру в Даммаме.

Принц Турки женат на Джавахире бинт Мухаммад ибн Саад Аль Сауд, имеет двух сыновей: Мухаммад и Фахд; и трёх дочерей: Нуф, Лулува и Нура.

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