Началось строительство индустриального технопарка в аймаке Ховд

CentralAsia (MNG) - В рамках возрождения индустриализации «Политики нового возрождения» в аймаке Ховд началось строительство индустриального технопарка «Новый Ховд».

В рамках «Видения-2050» и «Политики нового возрождения» Правительство Монголии определило ведущие отрасли экономики и реализует масштабные проекты развития.

В индустриальном технопарке «Новый Ховд» будут созданы заводы по переработке кожи, шерсти, кашемира и мясопереработки. И в дальнейшим эти продукций будут экспортироваться.

В настоящее время более 80 компаний, работающих в западном регионе, представили свои проекты по созданию заводов, и будет проведен отбор.

Что касается инфраструктуры, одобрены инвестиции в размере 19,2 млрд тугриков из государственного бюджета, ведется подготовка к проекту на сумму 5,9 млрд тугриков. Дополнительное финансирование в размере 21,6 млрд тугриков будет включено в госбюджет на 2024 год.

Предполагается, что после завершения проекта будет создано около 30 заводов, которые будут производить продукцию, замещающую импорт, экспортировать продукцию, зарабатывать более 300 миллиардов тугриков в год и создавать 2200 постоянных рабочих мест.

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