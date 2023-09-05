Дети в пострадавших от наводнения районах получили школьные ранцы и учебные комплекты

CentralAsia (MNG) - ЮНИСЕФ передал школьные ранцы и учебные комплекты детям в районе Баянзурх Улан-Батора, одном из районов, наиболее пострадавших от недавних наводнений. Из-за этих наводнений серьезно пострадали многие семьи и образовательные учреждения. ЮНИСЕФ оказывает поддержку правительству в реагировании на чрезвычайные ситуации в различных секторах, включая образование. В образовательные комплекты, предоставленные ЮНИСЕФ более чем 300 детям дошкольного и школьного возраста в школе № 102, включены материалы, направленные на обеспечение непрерывности обучения детей.

Кроме того, ЮНИСЕФ доставит кухонные принадлежности в детские сады №1. 216 и 16 человек пострадали от наводнения. Кроме того, ЮНИСЕФ предлагает помощь в ремонте классных комнат и санузлов в школе № 131, расположенной на улице ЮНИСЕФ. Эта поддержка жизненно важна, поскольку школа изо всех сил пытается принять растущее число детей.

«Я надеюсь, что эти сумки и комплекты порадуют детей в новом учебном году», - заявил г-н Эварист Куасси-Комлан во время передачи. «ЮНИСЕФ продолжит поддерживать сектор образования в эффективной реализации пересмотренного Общего закона об образовании».

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