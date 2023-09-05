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В Монголии распечатанные сертификаты и водительские права станут полностью электронными

CentralAsia (MNG) -  Министерство дорожно-транспортного развития объявило 2023 год годом полной цифровизации, повышения производительности, подотчетности и результатов.

В рамках программы ведется работа по оцифровке всех услуг, связанных с транспортными средствами.

Сделав это, граждане смогут сэкономить время и деньги, исключив услуги, которые гражданам приходится посещать лично, и переведя их в электронную форму. В частности, были оцифрованы данные об автомобиле, тесты на продление срока действия и выдача лицензий.

Кроме того, проведены все приготовления для загрузки регистрации и сертификатов транспортных средств на платформу E-Mongolia, и она скоро станет доступна. Также начаты работы по установке RFID на транспортные средства. В результате все распечатанные сертификаты, относящиеся к транспортным средствам, переводятся в форму электронного чипа.

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