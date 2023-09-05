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Представлен проект Плана развития Улан-Батора на 2024 год

CentralAsia (MNG) -  Первый заместитель губернатора столицы по экономике и инфраструктуре Сандагсурэн Жигжидсурэн представил на утверждение Представителю гражданскому Хуралу проект Плана развития Улан-Батора на 2024 год. Всего в рамках плана планируется реализовать 143 результата и 418 мероприятий.

Кроме того, предложения, представленные 82 организациями и подразделениями местной администрации столицы, ранжируются в проекте плана по их вкладу в общество и экономику, важности, приоритетным потребностям, предпосылкам, подготовленности и обеспеченности финансовыми ресурсами.

Первый заместитель губернатора Сандагсурэн Жигжидсурэн подчеркнул, что этот план уникален тем, что он соответствует требованиям быть ориентированным на результат или конкретным, измеримым, достижимым, реалистичным и ограниченным по времени, а также количественным и качественным показателям.

Закон Монголии о политике развития, планировании и управлении ею гласит:

18.5. Аймак и столичные ведомства, отвечающие за вопросы развития, к 1 сентября составляют годовой план развития аймака, столицы и города на основе проекта годового плана развития государства.

18.6. Хурал аймака и представителя гражданского хурала столицы до 1 октября каждого года утверждает проект годового плана развития аймака, столицы и города.

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