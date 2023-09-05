Железнодорожные проекты стратегического значения начнутся в ближайшем будущем

CentralAsia (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Монголии А.Н. Евсикова 1 сентября 2023 года и договорились о совместной реализации крупного проекта развития железнодорожной отрасли в ближайшем будущем.

Министр Бямбацогт сообщил, что железная дорога Эрээнцав—Чойбалсан—Хөөт—Бичигт станет центральным железнодорожным коридором, соединяющим Монголию, Китай и Россию. «В настоящее время наша страна имеет только один железнодорожный переход в Китай — Замын-Ууд. С вводом в эксплуатацию этой железной дороги количество грузов, проходящих через Монголию, увеличится, а объемы перевозок трех стран значительно возрастут, что имеет особое социально-экономическое значение. Монголия подписала соглашение с концессионером и работает над тем, чтобы начать строительные работы в ближайшем будущем. С этой целью наряду со строительством железной дороги Чойбалсан—Хөөт—Бичигт необходимо провести реконструкцию железной дороги Эрээнцав—Чойбалсан. Мы обратились к России с просьбой о сотрудничестве в начале капитального ремонта в ближайшее время».

Посол А.Н. Евсиков заявил, что будет уделять исключительное внимание немедленному началу капитального ремонта и модернизации железной дороги, расширению транспортного коридора трех стран, увеличению грузоперевозок. Кроме того, он выразил желание прийти к консенсусу о том, как сделать железную дорогу двухпутной, как урегулировать бюджет и финансирование, а также как развивать в ближайшие 70 лет монголо-российское совместное предприятие «Улан-Баторская железная дорога», символ дружбы двух стран.

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