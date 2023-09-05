Зарубежные поездки монгольских граждан увеличились в четыре раза

CentralAsia (MNG) - За первое полугодие текущего года за границу выезжали 833 тысячи (двойной счет) граждан Монголии, из них 553,6 тысячи (66,5 процентов) — в туристических целях. Это число превышает аналогичный период 2022 года на 410,2 тысячи или в 3,9 раза.

При этом на работу, учебу или постоянное место жительства выехали 279,3 тысячи (33,5 процента) человек, что на 205,6 тысячи или в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Национальное статистическое управление.

Среди наших граждан, выехавших за границу, 567,8 тысячи (68,2 процента) составляли мужчины, 265,2 тысячи (31,8 процента) - женщины, 49,1 тысячи (5,9 процента) — дети. Что касается продолжительности заграничных поездок, то 797,8 тысячи (95,8 процента) из них отправились на срок до 30 дней, 10,7 тысячи (1,3 процента) — на срок от 30 до 90 дней, 24,5 тысячи (2,9 процента) — на 90 и более дней.

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