Зеленский посетил командные пункты ВСУ в Запорожской и Донецкой областях. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты боевых бригад в составе оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» на запорожском направлении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«148 отдельная артиллерийская бригада, 82 отдельная десантно-штурмовая бригада, 71 отдельная егерская бригада. Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины!», — написал Зеленский.

4 сентября украинский президент также приехал в Донецкую область, где посетил боевые бригады в составе оперативно-тактической группировки «Донецк».

«Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов. Восемь бригад за этот день. Каждая особенная, но все мощные!», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

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29 июля Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских Сил специальных операций ВСУ на бахмутском направлении (ДНР). За два дня до этого он побывал в медучреждениях в Николаеве, Одессе и Очакове. 8 июля он посетил Змеиный — спустя год после вывода с острова российских войск.