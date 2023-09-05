Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с Путиным, - The New York Times

Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен в сентябре посетить Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников газеты, главы КНДР и России примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Также, отмечает газета, лидер КНДР может посетить 33-й причал Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

По данным издания, Ким Чен Ын прибудет в Россию из Пхеньяна на своем бронепоезде. Источники не исключили, что лидер Северной Кореи также может посетить Москву.

В ходе переговоров стороны намерены обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР. В свою очередь Ким Чен Ын надеется, что Россия предоставит Северной Корее продовольственную помощь и передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, заявляют американские чиновники.

По данным NYT, идея приехать в Россию возникла у Ким Чен Ына в июле, когда Северную Корею посетил министр обороны Сергей Шойгу. В российском военном ведомстве сообщили, что они обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Шойгу посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, Ким Чен Ын показал ему северокорейские беспилотники и межконтинентальные ракеты. 4 сентября Шойгу не исключил, что Россия может провести с КНДР совместные учения.

Ким Чен Ын уже бывал в России: он приезжал во Владивосток на бронепоезде в апреле 2019 года. Тогда он встретился с Путиным; лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, темы, «связанные с санкционными делами», а также возможность строительства линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею.