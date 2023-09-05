Комиссия финансового регулирования разрешила выпуск городских облигаций Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Комиссия по финансовому регулированию разрешила столице Улан-Батору публично разместить облигации на сумму до 500 миллиардов тугриков в соответствии с Законом о правовом статусе столицы Улан-Батора, Законом об управлении долгом, Законом о бюджете и другим законодательством. и положения Постановлением №427 от 1 сентября 2023 года.

Вчера глава Комиссии финансового регулирования Баярсайхан Дэмбэрэлдаш передал резолюцию о согласии первому заместителю губернатора Улан-Батора, курирующему вопросы экономики и инфраструктуры Сандагсурэну Жигжидсурэну.

Собранные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий, предусмотренных городским бюджетом, утвержденным решением собрания представителей граждан столицы, а ежеквартальные отчеты будут представляться в Комиссию финансового регулирования.

Первый заместитель губернатора столицы Сандагсурэн заявил: «Облигации столицы уникальны, поскольку являются первыми местными облигациями в Монголии. В целях финансирования конкретных программ развития столица Улан-Батор готова выпустить облигации и предложить их на рынок в рамках Закона о правовом статусе города Улан-Батор. Мы сообщим о нашем проекте, программе и финансировании в соответствии с соответствующими положениями и законами в свое время».

Так, начались публичные торги облигациями со сроком погашения до пяти лет с целью привлечения средств для решения экономических и социальных проблем города Улан-Батор. Средства, собранные за счет выпуска облигаций, планируются для финансирования крупных стратегических проектов и мер, таких как децентрализация столицы, уменьшение заторов, расширение сети автомагистралей и дорожных объектов, а также улучшение доступа к школам и детским садам.

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