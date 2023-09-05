Путин допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России

CentralAsia (CA) - Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Сочи. Из их заявлений стало понятно, что стороны не пришли к договоренности по ключевому вопросу переговоров — возобновлению зерновой сделки, из которой РФ вышла 18 июля, сообщает «Медуза».

Владимир Путин заявил, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, когда «будут выполнены все зафиксированные договоренности».

«Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта», - заявил Путин по итогам встречи.

Также он объявил, что Россия организует поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки, а затем безвозмездной транспортировке в беднейшие страны Африки. К этой инициативе может также присоединиться Катар, уточнил Путин.

Президент РФ отметил, что инициатива не является альтернативой зерновой сделке. «Там есть же еще Украина, у которой есть свои интересы, мы это все прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад, это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидные вещи», — сказал Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь после беседы с Путиным заявил о необходимости Украины «смягчить подходы» в отношении совместных шагов с РФ по зерновой сделке, передает Anadolu.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не пойдет ну уступки, передает «Страна.ua».

«Дипломаты Киева и Анкары контактировали до встречи российского и турецкого президентов и четко все разъяснили. Киев будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию. Эта позиция справедлива», - сказал министр.

Кроме того, Кулеба добавил, что решения будут приниматься только после того, как турецкий президент созвонится с Владимиром Зеленским для обсуждения всех деталей.