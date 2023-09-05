В Габоне главу военной хунты, свергнувшей президента, привели к присяге

CentralAsia (CA) - Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, командующий захватившими власть в Габоне военными, принял присягу в качестве президента страны на переходный период. Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Либревила, сообщает «Би-би-си».

Нгема утверждает, что военные «захватили власть без кровопролития». Он также пообещал вернуть власть народу, организовав «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы».

«С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому шанс на надежду»,— сказал он. Ожидается, что скоро будет назначен глава переходного правительства.

В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест. 2 сентября мятежники объявили об открытии границ страны.