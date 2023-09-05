экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Габоне главу военной хунты, свергнувшей президента, привели к присяге
Предыстория: Переворот в Габоне. Военные отменили результаты выборов и распустили властные структуры, в столице стрельба

CentralAsia (CA) -  Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, командующий захватившими власть в Габоне военными, принял присягу в качестве президента страны на переходный период. Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Либревила, сообщает «Би-би-си».

Нгема утверждает, что военные «захватили власть без кровопролития». Он также пообещал вернуть власть народу, организовав «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы».

«С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому шанс на надежду»,— сказал он. Ожидается, что скоро будет назначен глава переходного правительства.

В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест. 2 сентября мятежники объявили об открытии границ страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com