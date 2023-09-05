В Испании три человека погибли из-за сильных ливней

CentralAsia (CA) - Три человека погибли, один пропал без вести в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилья-Ла-Манча, центральная часть Испании) в результате обрушившихся на значительную часть страны ливневых дождей, сообщает El Mundo.

Из-за разгула стихии прервано железнодорожное сообщение между Мадридом и регионом Андалусия на юге Испании.

Мадрид и Толедо наиболее пострадали от ливней. В Мадриде и окрестностях за сутки зафиксировано 1390 обращений к спасателям, в Толедо - 225. Местные власти этих регионов намерены обратиться к центральному правительству с просьбой объявить их зонами бедствия. Ожидается, что центральные власти оценят ущерб, нанесенный ливнями как государственному, так и частному сектору, и определят, какие средства необходимы для восстановления.

Согласно данным испанских метеорологов, в последующие дни интенсивность осадков будет снижаться, но ливни продолжатся в центральной части страны, на северо-западе и в Андалусии.