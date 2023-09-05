В Южной Корее 120 тыс. учителей вышли на митинги после нескольких самоубийств коллег. Фото

CentralAsia (CA) - В Южной Корее 4 сентября около 120 тыс. школьных учителей провели крупномасштабные митинги по всей стране, из них только в Сеуле собрались на протестную акцию около 50 тыс. человек.

Как сообщает Reuters, эта акция стала продолжением субботнего митинга с участием около 200 тыс. учителей у здания Национальной ассамблеи. Участники обеих акций требуют от властей защиты своих прав. Этим масштабным акциям протеста предшествовали несколько случаев самоубийств среди учителей, не выдержавших психологического давления со стороны родителей учеников.

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За последние шесть лет в Южной Корее покончили с собой уже более 100 учителей государственных школ, из них чуть больше половины работали в младших классах. Из недавних случаев — самоубийство совсем молодой учительницы начальных классов, случившееся в июле, и еще двух учителей — в конце августа. Все они в общении с коллегами и родными говорили о том, что не могут справиться с давлением со стороны родителей, которые обвиняют учителя буквально во всем: в жестоком обращении с детьми, предъявляют нереальные требования, угрожают, звонят с претензиями в любое время суток. Участвующие в митинге учителя не вышли сегодня на работу, поэтому по всей стране во многих школах отменены занятия.

Министерство образования Южной Кореи предупредило, что коллективный прогул рабочего дня учителями является нарушением закона и может повлечь за собой увольнение или даже возбуждение дела для учителей и директоров, но в то же время пообещало принять меры для улучшения положения педагогов. В частности, чиновники обязались защитить учителей от несправедливых обвинений родителей и от звонков на личные телефоны.

«Число необоснованных заявлений о жестоком обращении с детьми растет, и права учащихся всячески подчеркиваются, а права учителей не уважаются,— говорится в заявлении министерства.— Мы поддержим учителей, чтобы они могли заниматься обучением детей, не переживая о том, что их без всяких оснований обвинят в жестоком обращении с детьми».