На Индию во время грозы обрушилась 61 тыс. ударов молнии за два часа, погибли 12 человек

CentralAsia (CA) - В восточном индийском штате Одиша во время грозы произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа.

Как сообщает independent.co.uk, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одиша, было зафиксировано по меньшей мере 36 597 молний типа «облако-облако», а количество ударов из облака в землю - 25 753.

От ударов молнии погибли по меньшей мере 12 человек и 14 получили ранения. Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (4,8 тысяч долларов) для каждой из семей погибших.

Удары молнии были вызваны активным циклоном над Бенгальским заливом. В то время как удары молнии довольно распространены в восточной части Индии во время сезона муссонов, такое большое количество ударов за один день было беспрецедентным.

Одиша в воскресенье зафиксировала более 5300 ударов молнии по всему штату.

Департамент метеорологии Индии предупредил население, что экстремальные погодные условия продлятся в регионе до 7 сентября из-за циклонов в Бенгальском заливе.

В то же время исследования предсказывают рост смертоносных ударов молний к концу этого столетия из-за увеличения площади поверхности моря. Кроме того, потепление климата приводит к более экстремальным погодным условиям, таким как грозы, и, согласно исследованию, опубликованному Калифорнийским университетом в 2015 году, с каждым повышением температуры на 1°C частота ударов молний увеличивается на 12 процентов.