Украинские войска наступают к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - В течение суток войска РФ нанесли 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещеевки Донецкой области.

Также ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам российской армии.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления войск РФ.