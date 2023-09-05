Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Джилл Байден

CentralAsia (CA) - Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сдала положительный тест на COVID-19. Тест президента Джо Байдена оказался отрицательным, он будет регулярно проверяться на этой неделе.

Директор по коммуникациям 72-летней первой леди Элизабет Александер сообщила, что Джилл Байден «испытывает лишь слабые симптомы». Она будет проживать в доме Рехобот-Бич (штат Делавэр).

Джилл Байден уже болела коронавирусом. У нее выявляли заражение чуть больше года назад — в середине августа 2022-го. У первой леди наблюдались легкие симптомы. Джилл Байден вакцинировалась и делала бустерные прививки.