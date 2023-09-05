В Мексике разбился самолёт на гендер-пати, пилот погиб. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В мексиканском городе Наволато семья хотела узнать пол будущего ребёнка. К вечеринке арендовали легкомоторный самолёт, который должен был показать дымом пол будущего ребёнка, сообщает CNN.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Буквально после этого самолет Piper PA-25 начал разваливаться в воздухе и рухнул на землю. Пилота в тяжёлом состоянии госпитализировали, но в больнице он скончался.

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