Умер Шерали Джураев — один из самых популярных в Узбекистане певцов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 4 сентября умер Шерали Джураев – народный артист Узбекистана, один из самых популярных певцов и композиторов страны. Об этом сообщили в «Узбекконцерте».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие члены руководства республики выразили соболезнования в связи со смертью артиста.

«Шерали Джураев снискал огромное уважение народа своим уникальным талантом, неповторимым голосом и высоким исполнительским мастерством, создав сотни ярких песен. Внес неоценимый вклад в обогащение «золотого фонда» узбекского песенного искусства, написав мелодии ко многим поэтическим произведениям классической и современной литературы», — говорится в послании первых лиц государства.

Шерали Джураев родился 12 апреля 1947 года в городе Асаке Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). Певческую карьеру начал в 1972 году, выступая в составе ансамбля песни и пляски «Шодлик» («Радость»). В дальнейшем написал более тысячи песен, исполнил свыше шестисот. В 1990-1995 годах работал депутатом парламента Узбекистана.

Как пишет «Фергана», на протяжении более десяти лет, начиная с середины 2000-х, Джураев был в опале у узбекских властей — из-за того, что в своих авторских песнях пел про страдания народа. Его не показывали по центральному телевидению, песни не выпускали в радиоэфир, не давали проводить концерты. Ситуация изменилась с приходом к власти Шавката Мирзиёева, который в 2018 году наградил Джураева орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженный труд»).

Последние годы Шерали Джураев работал председателем попечительского совета общественного фонда «Ватандошлар» («Соотечественники»), который занимается укреплением связей с узбекистанцами, проживающими за рубежом.